Comentó que la zona se va a deteriorar cada día más si no se da atención en todos los ámbitos, pues no han sido escuchados los pueblos originarios y, con la llegada del Tren Maya, se busca que se atiendan esos problemas.

Dulce Pat Puc, de la Coordinadora de Mujeres Mayas de Quintana Roo (Conmaya), cuestionó la falta de recursos para atender la problemática social que viven las mujeres de ese estado, mientras el proyecto no ha sufrido recortes.

No podemos construir un tren cuando no tenemos acceso a la salud, a una vida libre de violencia ni a la educación. No podemos traer infraestructura cuando todavía no tenemos rutas de desarrollo consolidadas ni acceso a ellas , expresó.

La representante de Conmaya declaró que, si bien no se busca generalizar, no están en contra del proyecto, pero es necesario atender otras cuestiones, como saber qué sucederá con las tradiciones mayas, si se pretenden comercializar, y cómo protegerán el patrimonio intangible.

Quetzal Tzab González, jefe de la Unidad de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana del ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, comentó que los pueblos originarios han sido invisibilizados, pero relató la intención del gobierno actual para revertir esta situación.