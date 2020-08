Por ello necesitamos que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) nos dé la oportunidad de hablar con él, para que a su vez ordene al secretario que nos atienda y vea el problema, que no tenemos opciones, que es un cultivo de carácter social, que genera mucho dinero, divisas y muchos jornales de trabajo .

En entrevista con La Jornada, precisó que en diversas ocasiones, a través de Relbo Treviño Cisneros, presidente del Comité Nacional Sistema Producto Algodón hemos intentado tener una entrevista con el secretario Víctor Toledo (titular de la Semarnat) para hablar del problema con la semilla del algodón y con el glifosato, pero no hemos tenido respuesta a esa solicitud .

Destacó que a escala global 96 por ciento de la semilla es transgénica, resistente a algunos insectos, y cuatro por ciento restante a hierbas. No podemos sembrar de otra semilla, o se nos dispara la incidencia de insectos que perjudican y hacen incosteable el cultivo .

Además, destacó que el algodón no se usa como alimento, es para hacer prendas, para hacer tela, no te vas a comer la tela. No hemos sabido que haya provocado alguna alergia (en la piel) .

Consideró contradictorio que no se deje importar estas semillas transgénicas de algodón para la siembra, pero que sí se importe maíz amarillo transgénico para consumo de ganado, el cual comemos y tomamos en la leche .

Advirtió que si no se revierte esa negativa de importar semilla y del uso de glifosato podría acabar este cultivo en el país . Con esto se pone en jaque al sector, sobre todo a medianos y pequeños productores de algodón”.