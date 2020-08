En otro tema, indicó que desviar el gasoducto de la empresa Ienova, construido bajo territorio de los pueblos yaquis, en Sonora, costará al erario, pero saldría más caro no hacerlo, como ocurre al enderezar entuertos del pasado derivados de contratos jugosos para las empresas privadas, pero leoninos para la hacienda pública.

Después de cuatro meses de pérdida de empleos, durante los primeros días de agosto se reportaron 10 mil recontrataciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo cual ya podemos probar que no se van a perder más de un millón de empleos en la economía formal .

–¿Se han generado 10 mil nuevos empleos en siete días? –se le preguntó.

Sí, en siete días, que es una muy buena noticia porque quiere decir que tocamos fondo y vamos saliendo , respondió al precisar que si bien la estadística es mensual, él pide informes a diario del indicador.

Del acuerdo comprometido el jueves con representantes de los ocho pueblos yaquis (municipio Vícam, Sonora), el Presidente expuso que aún no hay un cálculo del gasto que hará su gobierno para la modificación del trazo del gastoducto Guaymas-El Oro, pero ratificó que es parte de un acuerdo integral para resarcir el daño porque no se les consultó y se hicieron negocios para asegurar la compra de gas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la construcción de esos gasoductos que dicho sea de paso, no se ­necesita .

Explicó que el tramo se le quedaría a las empresas, según los contratos firmados, aun cuando la CFE lo financie, y tampoco perderá la compañía porque ante la interrupción de la obra, el gobierno paga una multa.

Entonces, ahora lo que se está buscando es un acuerdo para cambiar el trazo, en efecto, porque no se puede usar el gasoducto y se está perdiendo más. Sí vamos a hacer ese rodeo. Nos va a costar, pero nos cuesta más no hacer nada , explicó.

Al término de la conferencia de prensa, el Presidente supervisó obras de mejoramiento urbano y se comprometió a construir una desaladora, así como una planta eléctrica de ciclo combinado en esta entidad para dar fin en el corto plazo a los apagones.