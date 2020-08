Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Sábado 8 de agosto de 2020, p. 7

Los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) defendieron la autonomía e independencia que el Congreso Federal otorgó a ese organismo. Durante una reunión virtual con los integrantes de la Comisión de Ra­dio y Televisión de la Cámara de Diputados, abogaron por su derecho a tener un salario acorde al grado de especialización que les exige su posición.

Con una narrativa similar, los funcionarios del órgano autónomo se dijeron honorables y probados al escuchar las preguntas o insinuaciones de los diputados participantes, quienes les cuestionaron la laxitud en el trato con la empresa Disney, negaron cualquier tipo de contubernio.

En larga reunión encabezada por la diputada Isabel Guerra (PAN), Adolfo Cuevas, presidente consejero del instituto, replicó: No se han otorgado más prórrogas en torno al emplazamiento a Disney-Fox. No hay presión, no podría haberlas. Somos una autoridad creada, tenemos atribuciones y extinción, y capacidades de que ustedes nos dotan, y las leyes se basan en la autonomía .

Cuevas fue cuidadoso en sus ­intervenciones, sobre todo en el tema salarial: No pretendo ganar más que el Presidente de la República, que mi salario sea fijado conforme a la ley; es importante que órganos autónomos tengan personal de alta especialización, nosotros pasamos por un arduo examen de evaluación, y fuimos seleccionados por exámenes muy cuidados .