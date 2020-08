No es poca cosa, en estos días de agosto, en los que se les festeja desde la distancia no sólo impuesta por la pandemia, sino por el cada vez más lejano reconocimiento y respeto. Don Juan Chávez Alonso, defensor del territorio purhépecha, educador, sembrador y cofundador del Congreso Nacional Indígena (CNI), nos enseñó a nombrarlos como pueblos, naciones, tribus y barrios, repetía en cada una de sus intervenciones, y explicaba la implicación de así llamarse.

Hoy, como ayer, desde el poder pretenden un festejo del día de los pueblos indígenas sumisos, integrados, bailando sus danzas con trajes multicolores mientras les arrebatan aguas, montañas, bosques, vientos y tierras. Sabiendo que nada de su cultura sobrevivirá si sobre sus tierras se levanta lo mismo un parque eólico que un tren, una mina o una termoeléctrica, una presa o un gasoducto.

El gobierno actual ahonda en el desprecio transexenal. Inaugura megaproyectos que los condenan a la inexistencia, al tiempo que como representante del Estado les pide perdón por deudas históricas. Y al que no le guste se jode, será considerado el no indio, el manipulado, el que no quiere el desarrollo . O el radical de izquierda y conservador , en sus propias palabras.

Así, la única celebración posible es la resistencia.

desinformémonos.org

losylasdeabajo@yahoo.com.mx