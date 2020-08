D

espués de que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, admitió desacuerdos con algunos gobernadores del país por la estrategia seguida ante la pandemia de Covid-19, un grupo de nueve mandatarios exigió su salida inmediata del puesto. ¿Cuál es tu opinión? Resultados del sondeo en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 2 mil 893 personas; en Twitter, 239; en El Foro México, 604, y en Facebook, 2 mil 50.

Twitter

No tienen interés en buscar el bien común de los ciudadanos. Lograron sembrar la idea entre la población de que las directrices de salud a escala federal no eran las correctas. El comportamiento de la gente, en varios casos, fue de hacer caso omiso a las medidas sanitarias. La perversidad de estos gobernadores queda de manifiesto, al incrementar los contagios y evadir su responsabilidad. Fácil para ellos culpar al Dr. Hugo López-Gatell.

@JesúsBarquera / CDMX

Aparte de defender intereses de la comida chatarra al atacar al Dr. López-Gatell, atacan también al gobierno. No les interesan los ciudadanos, les interesa defender sus intereses y continuar gozando de privilegios.

@RivGlory / CDMX

El doctor López-Gatell ha sido un líder sobresaliente al frente del grupo de científicos que atienden la pandemia.

@MONDRAGON56 / Querétaro

El manejo de la pandemia paralizó las actividades económicas de un país que no posee las condiciones para resistir un confinamiento masivo. La reapertura económica debe ser, sin embargo, paulatina, y mientras las autoridades estatales y locales no hagan el control de su movilidad y la población no siga los protocolos de higiene, distancia y protección, seguiremos viendo contagios y, en el peor de los casos, defunciones. No sé si quienes proponen la destitución cuenten con los estudios del doctor López-Gatell para poder evaluarlo o sólo son viscerales.

Ciudadano pacifista (Cab_sept2) / CDMX

Facebook

Aquí en Jalisco, al gobernador lo mueve el dinero y no el bienestar de la gente.

Damián Rangel / Zapopan, Jalisco

Se destacan estos gobernadores por estar en las listas de sobornados por los encargados de la reforma energética. Fueron antes firmantes de las alianzas contra la población mexicana. Llegaron a esos cargos como beneficiarios del sistema corrupto que se impuso a la democracia… Con esos antecedentes, ¿por qué deberíamos creer en la buena fe de personajes manchados por la corrupción y los malos manejos de la vida pública?