En qué país se encuentra el ex jefe del Estado español tras anunciar su salida el lunes pasado ha sido motivo de gran especulación en España, y en días pasados varios medios indicaron que estaría en Portugal, mientras otros lo ubicaban en República Dominicana.

Sus abogados argumentaron que el Tribunal Supremo español no tiene jurisdicción par juzgar a Puig y que sólo puede hacerlo una corte catalana.

Puig vive exiliado en Bélgica desde que él, el ex presidente de la región Carles Puigdemont y una serie de miembros de su gobierno de corte secesionistas huyeron al país en octubre de 2017. Temían ser detenidos por el intento de independencia que lideraron y la celebración de un referendo que el gobierno de Madrid ilegalizó.

Bruselas. Una corte belga rechazó ayer la petición de España para extraditar al ex dirigente secesionista de Cataluña, Lluís Puig, para ser juzgado por su papel en el referendo de independencia que el gobierno central había calificado de ilegal. La fiscalía belga sostuvo que las autoridades españolas que emitieron la orden no son competentes para hacerlo .

Según la nota de ABC, el rey emérito, de 82 años, partió desde Vigo, Galicia, la mañana del lunes en un jet privado junto a un asesor y cuatro escoltas y aterrizó horas más tarde en un aeropuerto de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Desde el aeropuerto ejecutivo de Abu Dabi, Juan Carlos habría sido llevado en helicóptero hasta el hotel Emirates Palace, un lujoso complejo a prueba de paparazzi del que no habría salido por las altas temperaturas, según el diario.

No obstante, el hotel desmintió a la Afp que el ex monarca se aloje allí. No tenemos ningún huésped VIP , indicó un encargado.

La seguridad del rey emérito la facilitaría su amigo Mohamed ben Zayed Al Nahyan, el príncipe heredero de Abu Dabi, según ABC, que no descartó que Juan Carlos se desplace a República Dominicana.

La opaca fortuna del rey en cuentas secretas en Suiza es investigada por la justicia tanto en el país helvético como en España. El monarca emérito no es objeto de ninguna causa judicial y su abogado ha dicho que se pondrá a disposición de la justicia si es requerido.