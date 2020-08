Los hijos de mis amigos Gustavo García y Luis Antonio Gachuz, integrantes de la porra Plus, me contactaron y crearon una cuenta bancaria para apoyarme, porque tengo que pagar la renta y el teléfono , dijo Andrade, de 75 años de edad.

Es agradable, no sólo por lo financiero, sino por la solidaridad, la cual hace milagros, en ningún otro equipo he visto un apoyo así , agregó.

Aunque la directiva de Pumas me relegó por 40 años, en los recientes cinco me han apoyado. El club me regalaba dos boletos cuando jugaban de local y ahora con la pandemia me da el dinero de esas entradas .