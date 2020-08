Judith Butler en su The force of non-violence: an ethico-political bind (2020) leído hoy como un epitafio para George Floyd y miles de víctimas del Covid-19, hace precisamente este punto: traza las maneras en las que la violencia queda atribuida a quienes más están expuestos a sus efectos letales. Partiendo de su concepto de grievability (bit.ly/3eH7G4I) respecto a la vida y los cuerpos no susceptibles a la queja y/o no dignos de luto (negros, colonizados), deja en claro como las fantasmas raciales (Fanon) sirven como una justificación para la violencia policiaca/administrativa del Estado que se traduce en quitar o negar a preservar vidas no dignas , culpándolos por su propia suerte (bit.ly/3heOQ6A).

Un buen ejemplo de qué tan enraizada es la práctica de culpar a las víctimas por la violencia que sufren, ha sido el bizarro ataque al legado de Edward W. Said ( E. Said, prophet of political violence in America, Newsweek, 7/7/20) donde su famoso incidente con la piedra en la frontera con Líbano (bit.ly/2Xqq1wX) del que cayó víctima Israel –¡sic!, acabó pintado como momento fundacional para la violencia callejera en EU – ¡sic! (con la violencia callejera la autora se refería a las no violentas manifestaciones de #BlackLivesMatter, callando −desde luego− sobre el realmente violento link entre EU e Israel, “ambos etno-estados supremacistas blancos guiados por sus respectivos ‘destinos manifiestos’ coloniales de asentamientos” (bit.ly/2DqQoMh) y sobre la manera en la que la violencia colonial israelí acabó importada a las calles estadunidenses (bit.ly/2Xjhw6L) mediante entrenamientos conjuntos entre la policía de EU y el ejército israelí). La semilla –supuestamente− ya estaba en su Orientalismo (bit.ly/2CVgAPj), una obra nihilista , ofensiva al Occidente y promotora de la violencia anti-EU - ¡sic! (bit.ly/2Pc7vUF).