La captura de cualquier delincuente, del nivel que sea, El Marro o Lozoya, es un deber de Estado. Los logros de inteligencia para lograrlo son de aplaudirse, pero no se debe creer que con ello se logra una mejor nación. Parece ser que nos hemos estancado en aplaudirnos frente al espejo, satisfechos de estar dentro de vorágines que no somos capaces de entender.

Encontrar respuesta a tales interrogantes no es del interés exclusivo del Presidente del momento, ni siquiera de su gobierno. Es interés superior de la nación y por ello todos debemos participar en su discusión con libertad y seguridad personal. Ignorar el valor sustantivo de la inteligencia en cualquier acto de mandamiento será fatal no para el Presidente, el que sea, no para su gobierno, cuál fuera. Sería fatal para el país.

Es vicio mexicano de sustituir la materia inteligente con excesos de lenguaje. Ayer y hoy nos han arrastrado las frases, los discursos y anuncios estridentes. ¿Y al final? Al final vienen las frustraciones, las revelaciones sobre pecados, los enjuiciamientos de dos o tres que no hacen sino recordar los tormentosos tiempos del terror en la revolución francesa.

Expreso admiración por las preocupaciones y trabajos sobre el México del mañana que producen respetables organismos y personas. Lo lamentable es que sus reflexiones ayer y hoy son atendidas sólo circunstancialmente.

La inteligencia para la seguridad nacional, esto es para preservar y promover los grandes objetivos nacionales, no es tarea que pueda ser sustituida y peor, confundida con la inteligencia criminal.

Mantener esa limitación, consolidarla y difundirla, hacer de ella nuestra concepción de vida, es conducir al país a aceptarse como un palenque donde la supervivencia nacional se dirime sólo entre el crimen y el gobierno. Es deber del Estado preservar el imperio de la ley, pero por sustantivo que sea, eso no es todo.

Los instrumentos de la inteligencia para la seguridad nacional, por afilados que sean hoy en lo individual, no funcionan como sistema. Los organismos para estructurarlos existen en la ley y hasta en la vida real. Lo que no se sabe es qué hacen, por qué no se dedican a lo suyo. No se entiende por qué divagan sin dirección ni articulación visible.

El propio gobierno, en su Plan Nacional de Desarrollo, capítulo Política y Gobierno, promete articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz y precisa el compromiso de cambiar su paradigma, pero el ejercicio de gobierno no acusa ningún intento por lograrlo.

Siendo así, como forma nacional de transitar, seguiremos navegando en lo oscurito. ¿A dónde vamos? Hoy no se puede deducir. Estando en la penumbra mundial que impone la crisis que de sanitaria se convirtió en shock social, económico y seguramente político, seguimos interpretando nuestro mundo con perspectiva cotidiana, de cosas que en la historia nacional no aparecerán.

El deber de anticipación sobre el destino nacional, expresado así es poco usual, pero es imposible eludirlo. Podrán llamarle de otras maneras, pero su esencia no cambia. Todo liderazgo, de cualquier especie, tiene el deber vital de penetrar las consecuencias del dónde estamos y el a dónde vamos.

Poseer la inteligencia para saber encerrar a La Tuta, al Z-40 y ahora a El Marro es encomiable, pero eso no puede ser una visión de Estado.

