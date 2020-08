Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 7 de agosto de 2020, p. 13

Morena en la Cámara de Diputados defendió el pago de 450 millones de pesos a las televisoras para que transmitan clases de educación básica. Ese monto no es un gasto, es una inversión; lo más sencillo sería no hacer nada, esperar al semáforo verde, pero eso sí sería una tragedia educativa , afirmó la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal.

La legisladora planteó que se transparenten los convenios con las televisoras y consideró que este modelo seguramente implicará un rezago educativo, pero cuando las clases sean presenciales se realizarán diagnósticos de aprovechamiento .