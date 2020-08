De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 7 de agosto de 2020, p. 11

En la región noreste del país, Sonora requiere atención especial en materia de seguridad, como Guanajuato, dado el alto índice de homicidios dolosos que registra a causa del enfrentamiento entre bandas del crimen organizado, por lo que se reforzará la presencia de la Guardia Nacional, aseguró ayer en Cajeme el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la sede del 60 batallón de infantería, reiteró que no cometerá el error de proteger a un grupo (delincuencial) para perseguir a otros; no se va a permitir la impunidad, no hay arreglo, no hay acuerdo con ningún grupo, se aplica la ley al parejo .

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó ayer que esto tan “grave, deleznable, pasó cuando se declaró la guerra al narcotráfico (en el sexenio calderonista) y, al mismo tiempo, el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal (en referencia a Genaro García Luna) se colude con una de las bandas (el cártel de Sinaloa, sin mencionarlo por su nombre); todo esto que se está ventilando penosamente en Estados Unidos”.