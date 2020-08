Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Viernes 7 de agosto de 2020, p. 10

Un amparo promovido por Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), actualmente prófugo y sentenciado por enriquecimiento ilícito, será revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).