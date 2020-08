S

in hacer mucho ruido, la Fiscalía General de la República (FGR) avanza a paso veloz en las investigaciones sobe las corruptelas en los sexenios peñanietista y calderonista, ambos ligados –unos más que otros–, por ejemplo, al caso Odebrecht y otras cositas. Hasta donde se sabe, para salvar el pellejo Emilio Lozoya canta en do de pecho, con el ventilador encendido para –en sentido contrario a la función mecánica del aparato– calentar cada día más el ambiente político e incrementar el nerviosismo de los involucrados, entre ellos los ex integrantes del consejo de administración de Petróleos Mexicanos.

En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador dijo que Lozoya debe declarar todo lo que sabe –que es todo–, porque su confesión tiene muchas implicaciones, tiene que ver con el comportamiento de funcionarios, de ciudadanos supuestamente independientes, porque se fue creando la moda de meter a todos los consejos de administración a ciudadanos aparentemente independientes con el propósito de que se lograra una mayor transparencia y, sobre todo, que no hubiese corrupción, pero estos independientes, pues no lo eran al final en muchos casos, otros sí cumplieron con actuar de manera íntegra, con rectitud .

Las actas de las sesiones del consejo de administración de Pemex resultan fundamentales para la FGR, pues en ellas se delimitan responsabilidades, por ejemplo en el robo a la nación con las compras de Agronitrogenados (Alonso Ancira) y Fertinal (Fabio Covarrubias). Además del orden del día, en esas actas se detalla la intervención y postura de cada consejero; al final se vota y se sabe quiénes votaron a favor y quiénes en contra. En este caso tengo entendido que la mayoría votó a favor, por eso se aprobó la compra de la planta de fertilizantes, pero también hubo quienes votaron en contra, que eso es también importante y, sobre todo, en las actas debe de aparecer por qué no estuvieron de acuerdo , señaló el mandatario.