E

l Congreso de Oaxaca aprobó el miércoles modificaciones a la ley estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la finalidad de prohibir la venta, obsequio o donación de productos con altos contenidos calóricos a menores de edad. De acuerdo con los legisladores locales, la prohibición de poner en manos de los niños la denominada comida chatarra tiene el fin de coadyuvar a resolver los graves problemas de salud que implica para la infancia el consumo de be-bidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico , pues la presencia de estos elementos en la dieta infantil deviene en obesidad, sobrepeso, diabetes y otras enfermedades que merman la calidad de vida de las personas e incluso ocasionan la muerte .

La Canacintra, la Coparmex, la Canirac, la Asociación Nacional de Pequeños Negocios y el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, entre otros organismos empresariales, reaccionaron con un comunicado conjunto en el cual rechazan la decisión de los diputados oaxaqueños, y afirman que la prohibición no sólo no resolverá el problema de sobrepeso y la obesidad, sino que incentivará el mercado informal e impactará negativamente a las familias de miles de oaxaqueños que dependen de su venta, distribución y comercialización . El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, se expresó en el mismo sentido y añadió que calificar alimentos como buenos o malos o recurrir a prohibiciones no es la solución .