Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 7 de agosto de 2020, p. 27

La delegación de la Unión Europea (UE) en México condenó el asesinato del periodista Pablo Morrugares y su escolta, cometido el 2 de agosto en Iguala, Guerrero. Dijo que este crimen demuestra una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en el país.

Expresamos nuestra preocupación por la falta de resultados de las investigaciones para esclarecer asesinatos de periodistas en México , señaló en un comunicado.

Tras el asesinato de Morrugares y el ataque a las instalaciones del Diario de Iguala, al menos cuatro comunicadores de esa ciudad se encuentran en peligro y no han podido huir porque el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas no les garantiza que ellos y sus familias recibirán los cuidados que requieren, afirmó Omar Bello Pineda, integrante de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos, quien subrayó que Morrugares y otros reporteros de Guerrero fueron amenazados por un grupo delincuencial en marzo, y aunque las autoridades lo sabían no protegieron a la víctima.