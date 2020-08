Son niños, niñas y adolescentes que hablan platican, se visten con sus trajes, algunos escriben, y más que nada tienen la filosofía, la cosmovisión, que es muy importante, porque es la forma para vincular a los pueblos o comunidades indígenas. Sirve como actor o como vínculo social para que los pueblos originarios no se separen, que haya un fuerte lazo, porque esa es nuestra costumbre .

Libertad educativa

De ahí la importancia de que se preserve el modelo educativo que aplica el Cecam. Por eso hemos buscado la autonomía, el reconocimiento oficial; eso es lo que se ha planteado siempre: que se respete la libertad educativa, porque viene desde antes no es algo nuevo. No es algo que yo plantee apenas, sino que lleva años, director tras director han pasado, lo han retroalimentado y ahora me tocó estar aquí, al frente, buscando ese apoyo, ese reconocimiento .

El Cecam, añadió, “no puede seguir más tiempo sin ser reconocido. Son 43 años y hemos sobrevivido con base en nuestra filosofía de la vida, la música, del amor a la música, al arte; eso nos ha ayudado.