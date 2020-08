Sobre la propuesta del coordinador de los senadores de Morena de que en esa Cámara se legisle para que a partir de septiembre las sesiones ordinarias se realicen a distancia, Delgado subrayó: El lunes vamos a tener una reunión y revisaremos en primera instancia qué han hecho los otros congresos en el mundo. La idea que tenemos es establecer esquemas semipresenciales, que no sea completamente virtual, sino que se hagan esquemas mixtos donde haya presencia de los diputados y quienes no puedan hacerlo, o la mayoría de ellos, por medio de una videoconferencia .

Se requieren reformas

Por su parte, senadores del PRI, del PAN y de Morena buscan también que se reforme la Constitución con el fin de poder realizar sesiones a distancia.

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu detalló que se buscan los mecanismos que permitan sesionar con seguridad por la pandemia, pero se dará prioridad a la forma presencial.

No se busca cómo no sesionar, en lo personal creo que las sesiones a distancia no permiten del todo poder realmente cumplir a cabalidad con la responsabilidad que tenemos , comentó la ex dirigente del tricolor.