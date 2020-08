La negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) para retirar los cargos que pesan en contra de Gilda Susana Lozoya y Marielle Helene Eckes, hermana y esposa de Emilio Lozoya Austin, mantiene trabadas las negociaciones entre el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Ministerio Público Federal, para que el ex funcionario proporcione toda la información que posee respecto de actos de corrupción que llevaron a la entrega ilegal de recursos por parte de Odebrecht a candidatos a diputados federales en 2015, y el involucramiento de políticos en el otorgamiento de la empresa petrolera mexicana a firmas vinculadas con políticos de diferentes partidos.

En ese contexto, las fuentes consultadas refirieron que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) mantiene las negociaciones con la defensa del ex director de Pemex para la entrega de información que permita la integración de nuevas indagatorias en las que se persigan actos de corrupción cometidos en administraciones anteriores, pero no se ha llegado a un punto de acuerdo. Los entrevistados aseguraron que desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo y la FGR se da seguimiento puntual a las negociaciones con la defensa de Lozoya Austin, quien hace 18 días fue extraditado de España a México.

Lozoya Austin permaneció 15 días hospitalizado y el sábado pasado fue dado de alta y se dirigió a uno de sus domicilios, a pesar de que se le dictó vinculación a proceso debido a que se le concedió libertad condicional.

Según la información recabada, aunque existe el compromiso de Lozoya Austin de proporcionar información, documentos y grabaciones que acrediten la comisión de distintos delitos por parte de ex funcionarios y miembros de diversos partidos políticos, no existe un plazo definitivo para concluir la negociación con el ex director de Pemex.