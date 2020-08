Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Jueves 6 de agosto de 2020, p. 3

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, en un audio que circula en redes sociales, señaló que no podemos idealizar a la 4T, es un gobierno lleno de contradicciones brutal . No tiene objetivos claros, hay luchas de poder dentro de la administración y la visión a favor del ambiente, la agroecología y la transición energética no está para nada en el resto del gabinete, y me temo que tampoco está en la cabeza del Presidente .

Desde que ayer por la mañana se conoció la grabación, donde se escucha al titular de la Semarnat hablar del jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y de los titulares de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, y de Energía, Rocío Nahle, La Jornada pidió la postura de la dependencia, pero no hubo respuesta.

La difusión del audio ocurre luego de que el martes la Semarnat pidió a la Sader una disculpa pública por utilizar el nombre de Toledo en un anteproyecto de decreto presidencial para hacer estudios sobre glifosato (plaguicida catalogado por la Organización Mundial de la Salud como probable cancerígeno), enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

Desde hace varios años organizaciones ambientalistas han señalado que Villalobos ha estado al servicio de las empresas productoras de transgénicos y que impulsó la llamada ley Monsanto, es decir, la legislación sobre bioseguridad y organismos genéticamente modificados. Las diferencias entre ambos funcionarios también se presentaron el año pasado, en el manejo del Golfo de California, hábitat de la vaquita marina.

En la grabación, Toledo señala que Sader está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, está en contra de los agroecología y trata de imponer toda la visión que impera en el mundo con las grandes corporaciones . Sobre Alfonso Romo dice que ha adquirido enorme centralidad y poder dentro del gobierno, dado por el Presidente; es el principal operador para bloquear lo ambiental, la transición energética y la agroecología .