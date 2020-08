S

e cumplen seis años del peor desastre ambiental de la industria minera del país , es decir, el derrame provocado por la empresa Buenavista del Cobre de más de 40 millones de litros de sulfato de cobre mezclado con ácido sulfúrico y otros metales pesados en el arroyo Tinajas del municipio Cananea, Sonora, que contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora, dañó una zona de 271.6 kilómetros lineales del cauce del río y representó un grave daño ambiental, económico y de salud a 25 mil habitantes de ocho municipios sonorenses, dedicados principalmente a la agricultura, ganadería, elaboración artesanal de quesos y dulces regionales, entre otros.

Seis largos años han transcurrido de otro homicidio industrial de Grupo México –como lo calificó el sindicato minero que preside Napoleón Gómez Urrutia, sin olvidar Pasta de Conchos– y los responsables de ese desastre ambiental (dicho consorcio y su dueño, el tóxico empresario Germán Larrea) se mantienen en la impunidad absoluta, lo que no sería novedad, pues a lo largo de los gobiernos neoliberales ambos gozaron de todo tipo de canonjías y tapaderas, a pesar de las barbaridades por ellos cometidas. De hecho, EPN dio carpetazo al asunto, protegió al magnate y nada le importaron las consecuencias ecológicas y la salud de los afectados.

El problema es que, se supone, México dejó atrás la etapa neoliberal y está inmerso en la 4-T, pero parece que en Palacio Nacional se protege al nefasto Larrea, quien no ha dejado de gozar de los favores del gobierno en turno. De hecho, el presidente López Obrador se comprometió (23 de diciembre de 2019) a no dejar impune dicho ecocidio: vamos a atender de manera integral el problema, empezando por la salud de la gente; no se va a quedar nada más en el diagnóstico, sino que vamos a estar actuando; asumimos nuestra responsabilidad .