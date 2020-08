Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Jueves 6 de agosto de 2020, p. 7

Una animación que narra la historia de un leopardo sufriendo a causa de la deforestación del Amazonas acompaña la canción My only love de Moby. El video, producido por el estudio brasileño Zombie, busca denunciar las consecuencias de la industria cárnica y láctea en el mundo.

En una transmisión en línea, el músico estadunidense presentó el videoclip y aprovechó para promover la lucha por el veganismo y contra el cambio climático. Me gustaba la idea de crear lo que podría llamarse propaganda emotiva, porque eso es lo que es el video. No estamos presentándole a la gente una película de 90 minutos, involucrando datos y ciencia; trata de llegar a los corazones de la gente , dijo Moby.

En su papel de anfitrión, Moby habló con los brasileños que produjeron la animación de My only love, preguntó sobre el proceso de animación, las influencias e inspiraciones que habían tenido y finalmente sobre el problema de la deforestación en Brasil.

Me gustaría hablar sobre su líder político en Brasil, pero al mismo tiempo no quiero meterlos en problemas , dijo el músico a los animadores, desafortunadamente tanto Brasil como Estados Unidos están sufriendo de dos de los peores presidentes en su historia y en la nuestra, así que no sé si pueden hablar de eso, no quiero que se vuelvan desaparecidos .

El músico también habló sobre lo que cada individuo puede hacer para lograr disminuir su impacto ambiental y reducir el consumo de productos animales. Hay una parte de mí que quiere ser un dictador mundial de la comida y prohibir el consumo de productos animales y el consumo de carne , aseguró.

No apoyes a Trump, no apoyes a Bolsonaro