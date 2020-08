Ante este panorama, el otrora guardameta opinó: “Independientemente de que sean figuras públicas, son seres humanos que están exponiéndose ellos mismos y a sus familias, es una total falta de conciencia. Para empezar, creo que fue muy precipitado el haber iniciado el torneo cuando todavía hay un gran número de contagios, y luego, si la gente, en este caso los futbolistas, no se cuidan, pues es peor.

Asimismo, en diversos partidos del torneo Guardianes 2020 de la Liga Mx se ha visto que integrantes de los cuerpos técnicos se quitan o no portan el cubrebocas ni respetan la sana distancia.

En días recientes se han publicado en redes sociales imágenes de futbolistas en celebraciones, así como en lugares públicos, en las cuales se puede observar que no obedecen los protocolos sanitarios.

En el futbol mexicano ha faltado seriedad y compromiso para evitar contagios de Covid-19 al interior de los equipos, pues algunos jugadores e integrantes de cuerpos técnicos han sido muy inconscientes e irresponsables al no cumplir con las medidas sanitarias que se deben seguir ante esta enfermedad, consideró el ex portero Adrián Chávez.

La verdad no entiendo a estos jugadores, sé que todos tenemos una vida, pero debemos vivirla de la mejor forma, sin generar consecuencias para otros, y ante este virus tienen que protegerse a sí mismos, pero también a los demás .

Agregó que los protagonistas del balompié mexicano deben ser ejemplo para la afición y no hacer ese tipo de cosas, no sólo por ellos, sino por toda la población. Con esas actitudes sólo envían mensajes erróneos. Deben entender que todos tenemos que poner de nuestra parte para salir lo más rápido posible de esta pandemia .

Consideró que más allá de que la Liga Mx o las directivas de los clubes decidan imponer sanciones a quienes no cumplan con los protocolos sanitarios, los futbolistas y elementos de los cuerpos técnicos “deben actuar con mayor sensatez y tomar este asunto con la seriedad debida, pues el coronavirus no es un juego.