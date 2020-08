L

a disputa por lograr las mejores frases para sentenciar al gobierno o a su Presidente, ha sido todo un acontecimiento difusivo. Pasan revista en la contienda los más insignes y notorios personajes de la opinocracia consagrada. A cual más trata de apresar, en unas cuantas letras, la violación al orden usual o al deber ser, ese que ya está esculpido. Trátese al hablar de lo que se colige como realidad imperante o sea el tinte de sentimientos obradoristas, las frases, condensadas y críticas, se suceden en cascada. Pero no olvidan los supuestos fracasos del cometido básico, la dudosa o de plano inexistente transformación propagada. Tampoco ningunean, sino reiteran frases para el recuerdo sobre la estrategia omisa y demás movimientos, señales y muestras de lo que ocurre. Todo ello, parecen decir con elocuencia sintética, supuestamente dignas de ponerlas en el muro de los notables. Y ahí han estado tratando de retacarle al lector, oyente o la audiencia cautiva, la genialidad de sus condenas y las predicciones terroríficas consiguientes.

Qué decir de doblegar la realidad a voluntad con el tesón de alguien resuelto a transformarla , sin duda, un condensado ejemplar. Asegurar que AMLO actuó en los linderos del acierto y el error no es un hallazgo sino, en efecto, el quehacer cotidiano de gobernar. Decir que se tiene tal tesón para la transformación prometida en nada disminuye el coraje con el que la empuja. Tampoco cuando se afirma que escribir fuera del renglón conduce a un galimatías , o forcejear con la circunstancia y someterla deriva en fracaso. Todas las anteriores no son descripciones de un fenómeno de gobierno que, en verdad, ensaya lo prometido al electorado que lo llevó al triunfo. Pero no deja de notarse, con cierta ironía, la terquedad de un grupo escogido de paladines del análisis político que incide, repetidamente, en sus reducidas audiencias. Al tiempo que clama por el decline de AMLO en preferencias encuestadas sin atender a su propia vacunación.