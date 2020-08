E

l crecimiento de la extrema derecha es una de las expresiones más significativas del siglo XXI en la vida política en Europa, Estados Unidos y América Latina. Estamos ante un fenómeno heterogéneo que no es necesariamente novedoso. Los postulados de la nueva derecha son cercanos, pero diversos y han crecido en diferentes contextos. Lo mismo en la próspera Alemania que en EU que rechaza al establishment de las élites del poder. La extrema derecha en Brasil se nutrió de la corrupción del PT, partido de izquierda social. Y en Bolivia fue fruto de una rebelión de las clases altas racistas que en nombre de Dios asestaron un golpe de Estado.

El año pasado apareció en Francia, el libro La fasciósfera. Cómo la extrema derecha ganó la batalla de la red, de Dominique Albertini. La fasciósfera es una nebulosa de sitios web, blogs y portales a través de los cuales los movimientos de extrema derecha han adquirido una voz cada vez más poderosa en Europa y EU. Señalan a la extrema derecha conquistando nuevos espacios de representación, una presencia que cruza las fronteras. Los principales son sitios religiosos ultraconservadores, supremacistas, hasta predicadores web que son negacionistas y nacionalistas obsesivos, hasta sitios de noticias falsas.

La nueva derecha glorifica un nacionalismo exacerbado. Exalta la identidad local, evoca con nostalgia el pasado, promueve una atmósfera negativa hacia los extranjeros; en suma, es misógina, patriarcal y racista. Es nostálgica por lo sagrado, sea religioso o moral. Antes católica, ahora se puede alimentar de un nuevo conservadurismo pentecostal que defiende los valores patriarcales tradicionales.

Por un lado, esta derecha refleja la desconexión entre las élites políticas y los reclamos de la ciudadanía. La crisis de los partidos políticos ha propiciado grietas con la población y facilita que la derecha instale un libreto más radical en el ámbito público.