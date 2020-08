El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que se ha avanzado en la depuración del sector. Fueron retirados de sus cargos dos altos mandos que laboraban en la Guardia Nacional con rangos de directores generales y un director de administración de penales y varios elementos de menor nivel cuyo desarrollo profesional estuvo ligado al ex secretario de Seguridad Pública bajo proceso legal en Estados Unidos, Genaro García Luna.

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador dialoga con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, a su llegada a la entidad. Ambos con cubrebocas. Foto tomada del Twitter del mandatario estatal

No hay procesos penales. No se les está despidiendo porque se les haya encontrado alguna irregularidad en su desempeño, pero no podemos ser ingenuos en este tema y sabemos que la red de complicidades se van tejiendo cuando las carreras profesionales crecen de manera paralela, en este caso a García Luna , agregó Durazo.