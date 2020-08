D

urante muchos años contribuyeron –no de forma gratuita, desde luego–, pero a institucionalizar e incrementar el saqueo de las arcas nacionales, práctica que alcanzó niveles espeluznantes. Se trata de las denominadas empresas factureras, que se convirtieron en la vía más redituable y segura para que prácticamente todos evadieran al fisco, y ahora donde se aprieta sale pus.

De ahí la necesidad de que el gobierno no afloje el exitoso programa –que comanda Raquel Buenrostro– en contra de esas empresas y sus beneficiarios, cuya aportación al saqueo se estima en alrededor de 350 mil millones de pesos al año. Como meses atrás lo denunció el presidente López Obrador, entre la clientela de las factureras destacan “gobiernos estatales, funcionarios públicos, partidos políticos, periodistas, un servidor público de tercer nivel, un machuchón y muchos empresarios, que maquinaron todo este fraude con influyentismo; todos van a ser requeridos, no hay impunidad. No vamos a encubrir a nadie”.