L

os explosivos Panamá Papers, donde aparece el obsceno lavador Mario Vargas Llosa (https://bit.ly/3i8THH2), son un juego de niños comparados a los Paradise Papers –que traduje idílicamente como Papeles Paradisíacos– que revelan cerca de 14 millones (sic) de documentos de inversiones piratas en los paraísos fiscales.

Los Papeles Paradisíacos “publicados por el influyente Süddeutsche Zeitung, con sede en Múnich y cercano al Partido Social Democrático alemán (https://bit.ly/30srBAz), en colaboración con International Consortium of Investigative Journalist, con sede en Washington y con más de 200 investigadores periodistas y 100 multimedia en 70 países– filtraron hace dos años las andanzas criminales de la hoy quebrada megaempresa brasileña Odebrecht y donde afloran más de 120 mil (sic) personas y empresas de toda índole (hasta las empresas fantasma ) que gozaban de la asesoría legal de Appleby –con sede en Bermudas y en las Islas Vírgenes Británicas, entre otros paraísos fiscales– y de los proveedores de servicios Asiaciti Trust y Estera.

Emanan los nombres de la reina Isabel II, el príncipe Carlos, George Soros, Juan Manuel Santos, ex presidente de Colombia; Wilbur Ross, secretario de Comercio de EU, etcétera.

Entre las empresas mancilladas aparece Odebrecht y, en México, emergen desde el polémico Alberto Baillères, presidente de la Junta de Gobierno del ITAM y presidente del Grupo Bal, pasando por el ex líder sindical Gamboa Pascoe, hasta el ex secretario de Hacienda itamita, Pedro Aspe.

El incandescente e indecente asunto de Odebrecht comporta componentes geopolíticos y jurídicos del Departamento de Justicia de EU, que no ha perseguido aún a ningún implicado en el propio EU ni en Gran Bretaña, pero que ha presionado a su exhumación implacable en 10 (sic) países de Latinoamérica y el Caribe, donde han sido golpeados y desestabilizados ferozmente Brasil, Perú (con cuatro ex presidentes perseguidos, entre ellos un suicidado: Alan García), Ecuador y ahora México (https://bit.ly/2DErloP).