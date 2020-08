L

a Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención domiciliaria del ex presidente. No se entusiasmen. No se trata de ese que iba a delatar Emilio Lozoya Austin, y que sigue dándose la gran vida por ahí. La historia está desarrollándose en Colombia y tiene que ver con Álvaro Uribe. Está implicado en un presunto fraude procesal y soborno de testigos. Escribió el propio acusado en Twitter: La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria . Es la primera vez en la historia reciente de Colombia que el Tribunal ordena privar de la libertad a un ex presidente. Uribe es el ex mandatario más polémico del país. La Corte Suprema tiene prevista una declaración pero no se pronunció de inmediato sobre el caso. Uribe, jefe del partido en el poder, no precisó si la decisión, que corresponde a la Corte, implica su traslado a una cárcel o si se trata de una orden de arresto domiciliario. Ni debería preocuparse. Que tome el avión y se venga a México autoextraditado. Aquí lo hospedan en un hospital lujoso y ni siquiera tiene que ir a firmar cada sábado, junto con los demás reos, se le acepta la firma electrónica desde su celular. Eso si, que llegue con harta plata y un tarro de atole.

Petróleo, la baja demanda

La crisis del coronavirus provocará una caída de la demanda mundial de petróleo de alrededor de 8 por ciento este año en comparación con el pasado, dijo el Fondo Monetario Internacional en un nuevo informe. Los precios del petróleo serán 41 por ciento más bajos que en 2019, dijo el FMI en su informe externo titulado Desequilibrios globales y la crisis Covid-19. Según éste, el impacto directo de los bajos precios del petróleo en las balanzas comerciales de los países variará según sus economías, en función a su dependencia de las exportaciones e importaciones de petróleo. Este año se espera que el mundo baje su consumo a un promedio de 92.1 millones de bpd, en comparación con la demanda típica de 100 millones, dijo la Agencia Internacional de Energía. La caída del precio y los recortes de producción después de la pandemia afectarán duramente a los exportadores de petróleo en el Medio Oriente y África del Norte y se espera que el ingreso combinado para esos países se desplome en 270 mil millones de dólares este año en comparación con 2019. En México las cosas no pintan mejor.