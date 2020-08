Critican arrogancia de gobernadores para juzgar políticas de salud

L

os gobernadores de PAN, PRI, PRD, MC e independiente acusan sin pruebas concretas y piden la renuncia del doctor Hugo López-Gatell.

Argumentan que ha fallado la estrategia de contención, las medidas sanitarias no han sido claras ni firmes, no ha dejado de mentir y caer en contradicciones sobre las proyecciones y los mecanismos a implementar, uso político de la gestión de la epidemia, antes que privilegiar la vida, la salud, la unidad nacional y dar una verdadera respuesta de Estado.

Llama la atención la audacia y arrogancia de estos gobernadores para juzgar y condenar –como si fueran expertos en pandemias– las políticas de salud del Estado mexicano, encabezado por el poder federal, donde el doctor López-Gatell es sólo un funcionario y vocero de la Secretaría de Salud.

México, al igual que el resto de países, sufre por una pandemia inédita en la humanidad.

Como país ha logrado disminuir su velocidad mediante el confinamiento de sus habitantes, lo que permitió ampliar las instalaciones hospitalarias para atender con oportunidad a los enfermos, y no se han colapsado los servicios de salud como en varias naciones.

La mayoría de la población y sus representantes en el país no comparten la aventurada petición de los gobernadores mencionados, los cuales, parece que persiguen intereses políticos distintos a la salud de los mexicanos.

Felipe de Jesús García Pedroza, médico cirujano, maestro en salud pública y neuroepidemiólogo, y Javier de la Fuente Rocha, internista y geriatra

Cambian los papeles de familia y escuelas en la nueva normalidad, dice

No hay mal que por bien no venga, se me decía una vez y muchas más en mi lejana niñez en Irapuato. Así recibo y concibo la decisión sobre la vuelta a la escuela, el 27 de agosto.

Todo entra en juego hacia la educación: la familia, que es ahora el centro de la enseñanza, el magisterio nacional, público y privado, que hoy más que nunca debe deshacerse de sus ancestrales lastres, como SNTE, CNTE y demás nomenclaturas sindicales, así como el gobierno, las televisoras y radiodifusoras.

Por fin, el espectro electromagnético, propiedad de la nación, al servicio de la educación de niños y adolescentes del país. Es José Vasconcelos redivivo. Se reconoce que la nueva normalidad educativa exige un esfuerzo más a los padres y sobre todo a nuestras mujeres. Muchas, en forma simultánea con sus hijos, serán educadas.

Pero obras son amores y no buenas razones. Si los padres en verdad los aman, qué mejor que en su educación sean, junto con ellos, artífices y testigos de sus progresos y avances.

Así que padres de familia: menos telenovelas, billares o relaciones sociales, y más tiempo consagrado a la educación de los hijos. Las escuelas, y el magisterio, igualmente, deben cambiar e identificar su nuevo papel.

Rubén Mares Gallardo

Réplica de Superissste a denuncia de contagios

En relación con la carta publicada ayer en El Correo Ilustrado de La Jornada, me permito precisar:

1. En Superissste tenemos un estricto protocolo para cuidar a nuestros trabajadores. En oficinas centrales y en nuestras tiendas, disponemos de controles sanitarios para valorar su estado de salud (toma de temperatura, revisión de su estado, y en caso de encontrar cualquier síntoma los enviamos a la unidad médica que les corresponda). Desde el inicio de la pandemia, los trabajadores asisten a laborar 7 días por 7 de descanso. Para los compañeros de oficinas centrales el periodo abarca 5 días de trabajo por 9 de descanso.