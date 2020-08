De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de agosto de 2020, p. 28

Un comando baleó ayer por la mañana las instalaciones del periódico Diario de Iguala, ubicado en la cabecera municipal de esa ciudad del norte de Guerrero.

Según reportes policiacos, cerca de las 11 horas un grupo de desconocidos abrió fuego contra la fachada del rotativo, ubicado en Periférico Sur, en la colonia Arboledas, rumbo a la salida a Teloloapan.

El atentado ocurre dos días después del asesinato del editor de la página de nota roja PM Noticias, Pablo Morrugares Parraguirre, en un restaurante-bar de Iguala, la madrugada del domingo pasado.

En las instalaciones del Diario de Iguala se encuentran los talleres donde también se imprimen el Diario de la Tarde, en el que laboraba el Morrugares Parraguirre, y Redes del Sur.

Luego del ataque, la dirección del diario solicitó a los tres niveles de gobierno, así como a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional y a los gobiernos estatal y municipal que se brinde seguridad al personal y al inmueble.

En un comunicado, Diario de Iguala señaló que se ha caracterizado por ser un periódico serio, que se dedica a informar con información general, política, social y deportiva y no publica nota roja o policiaca .

Recordó que en 32 años no había sufrido atentado alguno y señaló que cuando se cometió no había personal laborando, pues debido a la pandemia de Covid-19 no acude a las oficinas.

Aclaró que por a la situación económica se ha visto en la necesidad de maquilar otros periódicos y recalcó que lo que publican es responsabilidad de ellos y no de quien lo imprime .

Reiteró que las oficinas “son única y exclusivamente del Diario de Iguala y no de los periódicos que se editan, por lo que nos sorprende este atentado”.