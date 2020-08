Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de agosto de 2020, p. 27

Xalapa, Ver., La Secretaría de Salud de Veracruz (Sesver) detuvo el procesamiento de pruebas de Covid-19, por falta de reactivos.

Este martes se publicó la circular Sesver/LESP/DE/35/2020, firmada por César Isaac Bazán, director del Laboratorio Estatal de Salud Pública, en la que informó de la suspensión del servicio a las 11 jurisdicciones sanitarias, hospitales de Sesver y clientes particulares.

Ante la escasez de reactivos, las muestras que se reciban a partir de la fecha serán resguardadas, para su posterior proceso una vez que se cuente con los reactivos , indicó.