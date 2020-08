Luego de negar cualquier vínculo con los inversionistas de Aguas de Rosarito, reconoció que siente por Kiko Vega un desprecio tremendo por lo que le hizo a mi estado, pero no es por eso que cancelamos (el contrato) .

Advirtió: En ninguna circunstancia vamos a aceptar un contrato que no beneficie al pueblo; no es que no lleguemos a necesitar el agua, pero no así .

Mientras tanto, el juzgado cuarto de distrito del Poder Judicial de la Federación programó para el próximo lunes la primera audiencia entre Aguas de Rosarito y la administración estatal. La intención de la compañía es hacer valer las cláusulas de terminación anticipada de contrato, que obligan al gobierno estatal a pagar la inversión realizada en el proyecto, que se estima en 100 millones de dólares (alrededor de 2 mil 200 millones de pesos ).

El artículo 124 del reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas estatal, aprobada en mayo de 2014, estipula que en caso de terminación por causas no imputables al desarrollador, éste tendrá derecho a recibir el reembolso de gastos e inversiones que demuestre haber realizado, no recuperables y pendientes de amortización.