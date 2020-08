El 30 de julio de 2019 –cuando se cumplieron 13 años de paro– en una de sus conferencias mañaneras el presidente López Obrador pidió a los inconformes que no tomaran la mina Buenavista del Cobre, y les prometió establecer en 10 días una mesa de diálogo, expuso Clark.

Grupo México demuestra su poder y no se sienta a negociar, a pesar de que AMLO nos pidió que no ocupáramos la mina y le diéramos esos 10 días que no llegan. Este pleito nos ha costado carreras truncas, muertes y separaciones de familias , agregó la activista.

Que no olvide el Presidente dónde comenzó la Revolución. Aquí dejó su palabra empeñada; en campaña nos prometió que daría una solución favorable a nuestro conflicto. Hay mucho que reclamar. Nosotras, las esposas de los integrantes de la sección 65, hemos luchado hombro con hombro con nuestros esposos .

Este jueves el mandatario federal realizará una gira por el sur de Sonora para atender a los gobernadores tradicionales de los ocho pueblos y avanzar en el Plan de Justicia de la Nación Yaqui que incluye temas como tierra y agua, así como seguridad pública en Cajeme. Además, inaugurará la presa Pilares Bicentenario, construida en territorio de la etnia guarijía en San Bernardo, Álamos.

En 2008, el gobierno de Felipe Calderón entregó a Germán Larrea el contrato colectivo de la sección 65 a fin de burlar su derecho de huelga y dejó sin sustento económico a 670 familias del municipio. A la fecha no hay empleo ni derrama económica en la región; asimismo, 35 mineros han muerto por falta de servicios médicos.