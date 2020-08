Braulio Carbajal

Miércoles 5 de agosto de 2020, p. 21

Prorrogar dos meses –a diciembre próximo–, la aplicación de multas a empresas que incumplan con el etiquetado frontal de alimentos, no es una víctoria para las compañías que pidieron posponer esa norma, sostuvo Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, de la Secretaría de Economía (SE).

La instauración del nuevo etiquetado busca concientizar a las empresas de que deben trabajar en reformular sus productos hacia un nivel más saludable, pues es fundamental para atacar la pandemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que vive México desde hace años, indicó.

En entrevista con La Jornada, aclaró que no hay ninguna prórroga para que las empresas cumplan con la nueva norma de exhibir en hexagonales negros advertencias sobre los altos contenidos calóricos, de grasa y de azúcares, entre otros en sus productos, e incluso, dijo, se debió adelantar la entrada en vigor, debido a la pandemia de Covid-19, que ha afectado en su mayoría a personas con enfermedades derivadas de la obesidad.

Acevedo explicó que el anuncio publicado el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se informó que las autoridades no sancionarán a quienes vendan o exhiban productos sin el nuevo etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas prenvasados desde el primero de octubre como estaba establecido, no se trata de una prórroga.

Detalló que en principio se estipuló que la verificación, y por ende, las sanciones en caso de incumplimiento de la norma, comenzarían a partir del 1º de octubre.

Sin embargo, con el fin de dar certidumbre, dijo, se decidió que el proceso se inicie desde el día previsto, con la modificación de que no habrá sanciones hasta el 1º de diciembre. Lo anterior, señaló, dará un espacio de alrededor de cuatro meses para que las empresas puedan vender los productos sin el nuevo etiquetado que ya están en los anaqueles.