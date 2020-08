Interrogada sobre el encuentro que tuvo el lunes pasado con gobernadores y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que en todos hay la idea de la coordinación y de enfrentar de manera unitaria (la pandemia), y siempre puede haber diferencias, pero eso no quiere decir que se tenga que pedir la renuncia de un subsecretario; eso quedó muy claro en la reunión , expresó.

Sheinbaum Pardo agregó que la ciudad tiene peculiaridades, como que la mitad de sus habitantes viven de la economía no formal y no pueden dejar de trabajar todos los días , pero aún así se ha logrado que no se desborde la capacidad hospitalaria y fortalecido el sistema de salud pública.

Resaltó que una de las estrategias que ha dado buenos resultados es el programa de hospitalización temprana que se realiza junto con la Unidad Temporal Covid-19 instalada en el Centro Temporal Citibanamex, que ha permitido reducir el número de pacientes con síntomas graves de coronavirus y padecimientos como diabetes, hipertensión y obesidad.

Se trata, explicó a su vez la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, de identificar en las carpas de triaje ubicadas en los hospitales y las 16 jurisdicciones sanitarias de la ciudad a personas con síntomas de Covid-19 y que al mismo tiempo tienen enfermedades concomitantes.

El director de la Unidad Temporal del Centro Citibanamex, Rafael Valdez, señaló que de junio a la fecha se han atendido a 979 pacientes, de los cuales 766 fueron dados de alta, 189 continúan hospitalizados, 12 en terapia intensiva y cinco fallecieron.