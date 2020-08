L

os gobernadores abajo firmantes del pasado viernes se autodenominan Alianza Federalista. Son parte de los desesperados con la 4T. Su tiempo pasó y no pueden con eso. Están de salida por la puerta trasera y les resulta espantoso. Nacieron en el mundo neoliberal de la grilla, los cargos y los ríos de dinero, y su futuro previsible los asfixia. Creen, como Trump, que la política es de fake news, y esperan ansiosos salvarse mediante un uso intensivo de las mismas. Son Martín Orozco, José Rosas Aispuro, Diego Sinhue Rodríguez, Francisco García Cabeza de Vaca, panistas; Miguel Ángel Riquelme, José Ignacio Peralta, priístas; Enrique Alfaro, priperredemecista; Jaime Rodríguez, bronco, y Silvano Aureoles, perredista. A Javier Corral debieron sacarlo de su lista: los firmantes no sabían que no había firmado.

De los 9 gobernadores panistas firmaron 4: están en minoría; de los 11 priístas, firmaron 2: ¡uf!; de los 2 perredistas firmó 1: la mitad entera; Alfaro, solo y el bronco, non. Qué oposición tan potente.

Hace dos semanas el Presidente visitó a tres, y los oyó decir, Sinhue: “Cambio de postura, es de sabios reconocer, desde el 5 de julio, cambié mi postura. Reconozco que no abonaba nada al compromiso de la paz…”. Alfaro: Estoy aquí para poner sobre la mesa toda nuestra voluntad. Hoy más que nunca Jalisco necesita de su Presidente . Peralta: “…que las coincidencias no impliquen sometimiento y las diferencias no impliquen confrontamiento” (la RAE no reconoce esta palabreja). El pasado viernes cambiaron otra vez y, súbitamente, embistieron a AMLO. Los firmantes como dicen esto, dicen lo contrario, flagrantemente, faltaba más.