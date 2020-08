Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 4 de agosto de 2020, p. 15

Nogales, Son., Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) irrumpieron en un campamento ubicado en el condado de Pima, al sur de Tucson, Arizona, que albergaba a medio centenar de indocumentados, donde capturaron a alrededor de 40 migrantes.

En el operativo, los efectivos de la también llamada Patrulla Fronteriza contaron con apoyo de la División de Aviación y Operaciones Marítimas de Aduanas estadunidense y utilizaron un vehículo blindado, dos helicópteros y dos docenas de patrullas, e incursionaron en el campamento de la organización altruista No More Deaths (No Más Muertes) instalado desde 2010, donde descansaban unos 40 personas a quienes aprehendieron y confiscaron teléfonos celulares.