Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 4 de agosto de 2020, p. 6

El grupo parlamentario del PRI amenazó con no garantizar la gobernabilidad de la Cámara de Diputados si no se le permite presidir la mesa directiva, mientras el PT indicó que ya cuenta con al menos 53 diputados –siete más que el tricolor–, pero su registro formal se realizaría el 31 de agosto, cuando debe integrarse ese órgano de conducción para evitar que, al perder más legisladores, Morena no cuente con la mayoría absoluta y tenga que entregar la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Por ahora, Morena preside la junta porque cuenta con 252 diputados, mientras con los 53 legisladores que afirma contar, el PT se ubica en posición de presidir la Cámara, pero en medio de la disputa por la presidencia el PES anticipó que daría 15 de sus 24 diputados al PRI para mantenerlo como tercera fuerza, anuncio que fue asumido por los petistas como una ruptura de aquella bancada con la coalición Juntos Haremos Historia.