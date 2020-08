El Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez no presenta datos consistentes sobre el número de beneficiarios y aún debe contar con herramientas prácticas, uno de los elementos medulares del modelo educativo, señaló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en la evaluación de diseño.

Sostuvo que sobre la cobertura del programa, las cifras no son consistentes en cuanto al total de personas que estudian en las sedes, no se precisan datos como fecha de corte, sede educativa de procedencia, si es población inscrita que continúa o no en el sistema educativo, información sobre la continuidad o abandono.

Agregó que tampoco se identificó que el padrón del programa estuviera difundido públicamente, ni se conocen los mecanismos para su depuración y actualización. Hay información escasa sobre los insumos necesarios para cada proceso, uso de sistemas informáticos, plazos, participantes, actividades y productos, señaló el Coneval.

Recomendó al programa generar sinergias con instituciones especializadas en la materia.