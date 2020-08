La precarización del mercado laboral (problema estructural de larga data) tiene una estrecha relación con la erosión que enfrenta el sistema productivo. La consecuencia se puede observar en la afectación que existe en el bienestar de las familias mexicanas: como señaló el Coneval, el aumento en la pobreza laboral muestra que la pérdida de empleo y la contracción del ingreso de quienes han logrado conservar su fuente de empleo ha causado un aumento en la pobreza laboral que no se ha observado desde 2005, cuando comenzó a elaborarse dicha estadística. Por ello, es fundamental comenzar a sentar las bases de un programa integral de reactivación productiva que atienda los sectores más afectados tanto por la crisis sistémica que enfrentan (por ejemplo, la industria) como por los efectos del Covid19.

En vía de mientras, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes) subraya que, en función de las cifras preliminares recientemente divulgadas por el Inegi, la economía refrenda su mensaje sobre la necesidad de contar con un programa de reactivación que permita vencer la inercia de una recesión que implica tanto la pérdida estructural de empleo como la desaparición de empresas: tienen una relación simbiótica que no debe analizarse de forma separada.

Pero más allá del mensaje positivo y de las ganas por dejar atrás los perniciosos efectos de la pandemia, la realidad es que nada fácil será, aunque no imposible, superar el tremendo golpe económico-social asestado por el bicho. Se supone –versión oficial– que la caída tocó fondo en el segundo trimestre del presente año y que en el tercero comenzará la reactivación.

Un acuerdo nacional es el primer paso. El segundo, un programa de política industrial integral. El tercero, una estrategia puntual para enfrentar los desafíos y las oportunidades que el T-MEC representa. El cuarto, revisar que los nuevos tratados comerciales no representen una competencia desleal. El quinto, generar una estrategia de desarrollo regional y sectorial que atienda una coyuntura que no estaba contemplada a inicio del año y que requiere incorporar nuevos elementos para evitar que la mayor crisis registrada desde 1934 se profundice y cause daños estructurales a una economía que llegó enferma a este momento.

Debe prevalecer la lógica de favorecer lo hecho en México, por ser la manera de cumplir con el mayor contenido regional planteado en el T-MEC, al tiempo que se genera empleo y crea un entorno favorable para la inversión productiva. El mensaje de la economía es claro: el peso de la inercia recesiva es el más grande en la historia del país, por lo que se necesita un plan económico emergente para hacerle frente.

Las rebanadas del pastel

Con la cara más dura que una piedra, el primitivo gobernador jalisciense Enrique Alfaro pide la cabeza de Hugo López-Gatell, porque no entiende que la pandemia es un asunto serio; avanzamos y él se encarga de echarlo todo a perder; a cada quien lo pondrá en su lugar la historia , y lo dice quien permitió una megafiesta de mil 500 invitados en Guadalajara.

cfvmexico_sa@hotmail.com