Stella Calloni

Periódico La Jornada

Martes 4 de agosto de 2020, p. 25

Buenos Aires., El Ministerio de Seguridad denunció ayer ante la justicia federal a Pablo Noceti, jefe de gabinete de esa institución durante el gobierno de Mauricio Macri, por su responsabilidad en la represión de la Gendarmería Nacional contra integrantes de la comunidad mapuche, en la provincia sureña de Chubut, el primero de agosto de 2017, y que terminó con la desaparición del artesano Santiago Maldonado, cuyo cadáver apareció 78 días después en un río cercano al lugar de los hechos.

Noceti estaba presente en el lugar durante el operativo y fue él quien dio la orden, como surge del documento que leyó la actual ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien recibió el informe de las actuales autoridades de Gendarmería sobre lo ocurrido ese día ante un humilde refugio de la llamada Pu Lof de Cushamen, en Esquel, Chubut.