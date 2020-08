▲ Al menos 15 camiones de carga se apostaron en el kilómetro 72 de la carretera La Paz-Ciudad Constitución, en Baja California Sur, para bloquear la entrada a la zona de obras del primer parque eólico de La Paz, en protesta porque el grupo español Elecnor no los contrató para el acarreo de los materiales de construcción, como habían convenido. Foto Lidia Campos Hernández

Dijo que funcionarios del gobierno del estado se ofrecieron de intermediarios para resolver el conflicto y aparentemente se logró un acuerdo, según el cual las partes iban a compartir el trabajo, pero la empresa española y el sindicato de terraceros no han cumplido; por ello, determinaron plantarse a la entrada a la zona de obras a partir de este lunes.

El dirigente de camioneros de la CTM La Paz, Manfredo Hamburgo, señaló que el sindicato foráneo intentó registrar su contrato en la JFCA, pero ésta no lo admitió porque hay un emplazamiento en proceso.

La Paz, BCS., Transportistas de carga bloquearon el acceso a la zona donde se construye el primer parque eólico de La Paz, en protesta porque el grupo español Elecnor, que ganó la licitación de la obra, no cumplió un acuerdo con ellos para acarrear los materiales de construcción.

Miguel Ángel Sánchez, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en La Paz, se solidarizo con la causa del Sindicato Mariano Escobedo de la CTM y subrayó que no van a permitir que un gremio foráneo desplace a los transportistas de carga locales con tarifas más bajas a las autorizadas, que no se han modificado desde 2016, y con camiones que no cumplen con las reglas estipuladas en las leyes de Baja California Sur.

Este lunes, por lo menos 15 camiones de carga llegaron al kilómetro 72 de la carretera La Paz-Ciudad Constitución para impedir la entrada de vehículos de la empresa de Félix Díaz, que, de acuerdo con los transportistas inconformes, trabajan al margen de la ley y llevan un 40 por ciento de avance.

El proyecto del parque eólico de La Paz incluye la instalación de 20 aerogeneradores para el suministro de 2.5 megavatios cada uno.