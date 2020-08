Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 4 de agosto de 2020, p. 8

Un par de hermanas solteronas, anticuadas y estrafalarias, Silvia y Marga, encabezan irreverentes y divertidas Las VarieDrags, en la que juegan a manera de los contenidos de programas de variedades , que se veían hace varias décadas en teatro y televisión.

Son una serie de sketches no mayores de 15 minutos en los que Daniel Vives Ego y Hugo Blanquet interpretan divertidos y punzantes personajes que “presentan temas actuales mediante entrevistas con invitados especiales, aspectos sobre la comunidad LGBT+, números musicales y hasta trucos con los cuales resolverán problemas de la vida, como solo una drag queen podría hacerlo”, explica el productor Miguel Alonso.

Aparecen en cámara Silvia Lucila y Catalina Margarita y te abren la puerta de su casa para que conozcas invitados especiales, sus chismes, pleitos y momentos de simpleza . Aquí, asegura el productor, se permite de todo; además del carácter de los personajes y el de los actores, también hay una trama y musicales. Nos basamos en la historia de dos tías (Marga y Silvia) que deciden iniciar un canal de YouTube, con temas de interés, sin olvidar los tintes de activismo .

En el sketch, Marga dice: Tengo 33, la edad de Cristo. Ay, joven, no mire así, lo que pasa es que tengo líneas de expresión muy sensibles y sé hacer de todo . Chivis sostiene: “tengo 28 años y me dedico a hacer vestidos, no profesionalmente, sino por hobby. Me gusta hacer ropa para muñecos y perros porque todos tenemos algo de muñecas y también de perras”.

Presentarse en vivo