De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 4 de agosto de 2020, p. a12

Odell Beckham Jr hizo un fuerte llamado a la NFL a pensar en la salud de los deportistas ante la crisis sanitaria que se vive en Estados Unidos por la pandemia del coronavirus y sugirió cancelar la temporada, que comienza el 10 de septiembre. Los dueños no nos ven a los jugadores como humanos , afirmó el estelar receptor de los Cafés de Cleveland.

“Con todo lo que está sucediendo, no tiene sentido por qué tratamos de hacer esto. No estamos listos para la temporada. Entonces, ¿por qué buscamos avanzar? Obviamente, es por su dinero.

“Eso me molesta porque siempre ha habido esto, y odio decirlo, pero la actitud de los propietarios es pensar: ‘oh, somos dueños de sus muchachos’, y eso es una injusticia porque no nos ven como humanos.

Siento que la temporada no debería pasar y estoy preparado para que no se haga y no me importaría no tenerla , dijo a The Wall Street Journal.

Beckham no planea renunciar a la campaña, que inicia el próximo mes, y se ha presentado al campo de entrenamiento de Cleveland, informó el portal AS. La temporada pasada realizó 75 recepciones, recorrió mil 35 yardas y logró cuatro anotaciones.