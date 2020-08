Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Martes 4 de agosto de 2020, p. 29

Miles de personas se volcaron ayer a alguno de los 360 juzgados y 26 salas del Poder Judicial de la Ciudad de México, que reabrieron sus puertas tras más de cuatro meses de suspensión de actividades por la emergencia sanitaria de Covid-19.

Desde las 4 de la madrugada, la gente se formó en la sede de la plaza Juárez para ingresar a los 42 juzgados familiares y tramitar un juicio de divorcio, de herencia, guarda y custodia y alimentos, entre otros.

Cinco horas después, cuando se reanudaron las actividades, la fila llegaba hasta la avenida Juárez. Muchas personas no guardaban la sana distancia y otras no pudieron realizar su trámite, debido a que únicamente los juzgados con números non atendían al público.

Los juzgados con números pares se encargaron de revisar los expedientes rezagados por la pandemia, lo cual se hará de manera alternada porque “no podrán ingresar más de 15 personas a un juzgado, explicó Héctor Casillas Macedo.

El jefe de la oficina de la presidencia del Poder Judicial aclaró que este organismo nunca paró , pues se impulsó la atención vía remota, con videollamadas, convivencias virtuales para menores y el sistema de telepresencia para el caso de las audiencias del sistema procesal penal acusatorio.

Dichos mecanismos continuarán con el reinicio de actividades en materia civil, mercantil y familiar; así como los juicios en línea, en los que se acumularon 90 solicitudes con 20 sentencias, dijo.