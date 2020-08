Los críticos piensan que AMLO debiera ser mucho más específico en su política para terminar con las diferencias de ingreso existentes en nuestra población (política que, naturalmente, debe ser sobre todo a mediano y largo plazos, por la imposibilidad de alcanzar tales objetivos en el corto y mediano términos). Por lo pronto, AMLO parece haber optado por los auxilios financieros para los jóvenes y adultos mayores, vía las cantidades importantes que ha destinado a los jóvenes sin empleo y a incrementar esencialmente las pensiones de los adultos. En efecto, aquí parece haber un inicio de trabajo muy importante y complejo que es necesario ampliar y profundizar. En efecto, AMLO parece abordar este objetivo parcialmente que, como decíamos, deberá ampliarse y consolidarse con el tiempo. Sin embargo, es un inicio real, al que no se atrevieron los anteriores presidentes revolucionarios . De hecho, estas ausencias y olvidos , que contribuyeron a mantener la desigualdad entre los mexicanos, es uno de los fiascos acumulados de los anteriores regímenes que empujaron decididamente a López Obrador a la Presidencia de la República.

En alguno de nuestros artículos sobre AMLO a inicios de su mandato, y no obstante la abierta simpatía que mostramos por el nuevo Presidente, dijimos que nuestro apoyo sería condicional en el sentido que manifestaríamos nuestro desacuerdo con el gobierno cuando así lo juzgáramos necesario. Todos sabemos que hoy existen varias oleadas críticas al gobierno de AMLO, que muy pocas alcanzarían la calificación de objetivas y constructivas, y que se distinguen más bien por su carácter publicitario, partidario y de mala fe, posiblemente cooptadas por las campañas fabricadas para desprestigiar a AMLO. Entre tanta basura difundida, hemos, no obstante, elegido el ensayo mencionado arriba que nos parece de todos modos (salvo algunos pasajes y frases inaceptables) un texto que relativamente procura imparcialidad y que toca una variedad de temas que son rescatables para una discusión constructiva, que ojalá pudieran tomar AMLO y sus principales asesores sobre todo en el plano económico y social.

Por lo demás, resulta cierto que para López Obrador la lucha anticorrupción y contra el dispendio oficial (que habrían sido signos distintivos del antiguo régimen), y que son objetivos centrales de su programa, no lo han llevado, por ejemplo, a implementar reformas fiscales o institucionales para hacer de su modelo económico algo más progresivo e incluyente. Por ahora, se ha limitado a reajustar recursos existentes, sin generar nuevos ingresos fiscales . Pareciera también, por parte de los críticos que se quejan de que no hay dinero para trabajar , que extrañan esa bolsa flotante porque precisamente se ha registrado, en la austeridad, menos dinero al cual pudieran clavarle las uñas. En otro aspecto, la austeridad, en efecto, resulta contraria por ejemplo al New Deal, que le sirvió a F. D. Roosevelt, con métodos típicamente keynesianos, a combatir la crisis de 1929 y la recesión consecuente.

De cualquier manera uno de los aciertos indiscutibles de AMLO ha sido el incremento en el salario mínimo nacional, de 4.39 dólares diarios a cerca de 5 dólares. En la región fronteriza –la más industrializada y con la población de mayores ingresos–, el salario mínimo prácticamente creció al doble, a casi 9 dólares. El gobierno de López Obrador se mantuvo neutral ante las huelgas que se suscitaron posteriormente, un cambio notable dada la clara hostilidad de los gobiernos anteriores a las acciones colectivas por parte de los trabajadores. En todo el país, el poder adquisitivo de los trabajadores ha aumentado y ha habido un incremento en el consumo, dos factores que explican la duradera popularidad del Presidente.