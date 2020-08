El grupo parlamentario del PT se compone por 43 legisladores y el del tricolor de 46. Estamos a tres de empatarlo y a cuatro de rebasarlo. Hay otros diputados que me han comentado su interés y puedo decir con certeza que no tendremos problema con el número para ser tercera fuerza, por quienes se quieren sumar, en función de su interés y su libertad .

No obstante, desde el viernes la postura del PES ha sido contra el PT y en favor del PRI, e incluso su coordinador, Jorge Argüelles, acusó de comprar diputados a su contraparte petista, Reginaldo Sandoval, quien lo niega.

En entrevista, Sandoval recuerda que el PT llegó a la legislatura con 61 diputados, pero cedió 33 a Morena para que consiguiera la mayoría absoluta y pudiera presidir, al mismo tiempo, la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política.

Recuperar parte de esos diputados no significa que la bancada se configure de manera artificial en pos de la mesa directiva, sostuvo.

Estaríamos regresando a lo que nos dio el mandato de las urnas. La Ley Orgánica define con claridad que el partido que ocupe la tercera fuerza asumirá la mesa directiva el tercer año. En ese sentido, si nuestra integración nos da para ser la tercera fuerza, nos correspondería la presidencia.

–René Juárez, coordinador del PRI, ha dicho que le corresponde la mesa directiva a su grupo.

–Si ellos son tercera fuerza, sí. Pero si no lo son, ¿cómo?