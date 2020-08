La recomendación señala que la Conagua no buscó garantizar el acceso al derecho humano al agua, hubo gestión inadecuada de recursos hídricos, una deficiente fiscalización de los volúmenes del organismo operador –la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali–, cuya distribución del líquido fue desproporcionada y discriminatoria en favor de la empresa.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) por primera vez rechazó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por vicios y omisiones en la integración de la queja y porque no acreditó fehacientemente las violaciones a derechos humanos que se le atribuyen. Se trata de la emitida el 6 de febrero pasado relacionada con la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali, cuya construcción fue cancelada en marzo por el rechazo a su operación en una consulta pública.

Conagua sabía de ello ya que había estudios del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua sobre cesiones de derechos de agua de uso agrícola en favor de la empresa, indica el documento.

La CNDH pide a la Conagua su colaboración en contra de servidores públicos responsables de omisiones, iniciar procedimientos administrativos o penales por la inexistencia de trámites de cesiones de derechos del líquido y comenzar un proceso de verificación de volúmenes asignados para uso agrícola, entre otras medidas.

En su respuesta la Conagua señaló que la CNDH incurrió en omisiones en el procedimiento de integración de la queja que no le dieron oportunidad de establecer una adecuada defensa de sus intereses institucionales y no acreditó fehacientemente las violaciones a derechos humanos.

Explicó que en 2017 –durante la administración pasada– dio respuesta puntual a las peticiones de información, no otorgó permisos ni concesiones de aprovechamiento de aguas nacionales en el acuífero Valle de Mexicali y asegura que se hicieron investigaciones no relacionadas con la queja de las que no tuvo conocimiento.