Del lo que Dios unió no lo separe el hombre , supuestamente divino, al ya no se reproduzcan como conejos , del papa Francisco, la sucesión de imposiciones, engaños y manipulaciones en torno a la familia, el matrimonio y la procreación ha sido desalmada, al grado de que las leyes todavía hablan de que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada (sic hasta Utopía) sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”, sin mencionar la posibilidad de que la persona decida no tenerlos. Si en tiempos normales los divorcios iban a la alza, con el pretexto del confinamiento se han disparado. La nueva normalidad que se pretende imponer, si de verdad quiere mejoras, tiene que revisar a fondo paradigmas y valores milenarios probadamente fallidos como costumbres, aunque puntualmente reforzados por gobiernos y religiones, transmitidos en la familia y en la escuela y repetidos a diario en la televisión con sus toneladas de basura. Qué deberá entenderse por amor, por procreación responsable e informada –¿dónde?–, por relaciones que ya no sean exclusivas y excluyentes, por calificar para una paternidad y maternidad con herramientas, por empezar a disminuir, en fin, la demencia en el planeta.

